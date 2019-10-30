СК начал проверку из-за сообщений о стрельбе в московской школе

Управление Следственного комитета по Москве начало доследственную проверку после информации о том, что подросток выстрелил в школе из травматического пистолета. Об этом сообщается на сайте СК.

По данным СМИ, «подросток одной из школ на севере Москвы пронес на территорию школы травматический пистолет и произвел из него выстрел в пол», говорится в сообщении СК.

Как сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД, инцидент произошел 29 октября. В результате никто не пострадал. По данным МВД, пистолет принадлежит отцу школьника. В отношении владельца оружия составили протокол об административном правонарушении.

В департаменте образования Москвы со ссылкой на директора школы № 717 Екатерину Шарникову РБК сообщили, что мальчик, который принес оружие, учится в 8-м классе. По данным телеканала РЕН ТВ, ученик принес в школу пистолет, чтобы похвастаться перед одноклассниками.