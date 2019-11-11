Три человека пострадали в аварии с автобусом в центре Москвы

Три человека пострадали в аварии с автобусом в центре Москвы

Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Тверском районе Москвы. В результате пострадали три человека, сообщается в аккаунте столичной Госавтоинспекции в Twitter.

По данным ведомства, авария произошла около 21:45 в районе дома № 7 на Бутырском валу. Пострадавшими оказались пассажиры автобуса.Сотрудники ДПС работают на месте происшествия и устанавливают его причины.

Представитель экстренных служб Москвы рассказал «РИА Новости», что пострадал также и водитель легковушки. По словам собеседника агентства, в результате ДТП движение автомобилей не затруднено.

10 ноября на юге Москвы на Нахимовском проспекте столкнулись автобус и маршрутка. По данным источника ТАСС, четыре человека пострадали, в числе которых — ребенок. Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что ранения получили пассажиры маршрутки. По его данным, в автобусе не было никого, кроме водителя.