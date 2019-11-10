На юге Москвы столкнулись маршрутка и автобус

На юге Москвы столкнулись маршрутка и автобус

На юге Москвы четыре человека пострадали при столкновении автобуса и маршрутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, ДТП произошло в районе дома 28 на Нахимовском проспекте.

«Пострадали четыре человека, в том числе ребенок», — подчеркнул собеседник агентства. В ГИБДД Москвы подтвердили ТАСС факт аварии.

Представитель экстренных служб уточнил «РИА Новости», что автобус принадлежит Мосгортрансу. При этом все пострадавшие были пассажирами маршрутки — в автобусе, по предварительным данным, никого, кроме водителя, не было.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

