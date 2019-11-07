На востоке Москвы автобус врезался в торговые ряды

На востоке Москвы автобус врезался в торговые ряды

В Восточном административном округе рейсовый автобус врезался в торговые ряды, расположенные на Фрязевской улице напротив железнодорожной станции Новогиреево. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter столичной Госавтоинспекции.

По данным дорожной полиции, инцидент произошел около 14:30 мск. «Водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на здание торговых рядов», — сообщили в Госавтоинспекции.

По официальной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Агентству «Москва» в «Мосгортрансе» сообщили, что в аварию попал автобус, который следовал по маршруту № 842.