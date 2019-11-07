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На востоке Москвы автобус врезался в торговые ряды

В Восточном административном округе рейсовый автобус врезался в торговые ряды, расположенные на Фрязевской улице напротив железнодорожной станции Новогиреево. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter столичной Госавтоинспекции.

По данным дорожной полиции, инцидент произошел около 14:30 мск. «Водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на здание торговых рядов», — сообщили в Госавтоинспекции.

По официальной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Агентству «Москва» в «Мосгортрансе» сообщили, что в аварию попал автобус, который следовал по маршруту № 842.

«Пассажиров в автобусе не было. В результате инцидента никто не пострадал. Транспортное средство получило незначительные технические повреждения. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД», — сообщили РБК в «Мосгортрансе».

В декабре 2017 года пассажирский автобус на полной скорости въехал в подземный переход рядом со станцией метро «Славянский бульвар». В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 15 получили травмы. Сам водитель получил травму головы.

Спустя год Дорогомиловский суд признал водителя Виктора Тихонова виновным в гибели людей и приговорил его к четырем годам колонии общего режима. В октябре этого года приговор Тихонову был отменен, поскольку при его вынесении не учитывались доводы защиты о неисправности автобуса. Водитель был отпущен из-под стражи под домашний арест.

Теги: автобус, ДТП, Москва, новости РБК
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