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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили переговоры об условиях транзита российского газа через территорию Украины, сообщается на сайте Кремля.

«Затронута тематика ведущихся трехсторонних — с участием представителей России, Украины и Комиссии ЕС — переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Меркель затронули вопрос разведения вооруженных сил в Донбассе, урегулирование ситуации на Украине, а также выполнение Минских договоренностей.

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Контракт на транзит газа через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны ведут переговоры об условиях нового соглашения.

Теги: Владимир Путин, Ангела Меркель, Украина
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