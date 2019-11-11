Политика , 11 ноя, 20:39
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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили переговоры об условиях транзита российского газа через территорию Украины, сообщается на сайте Кремля.
«Затронута тематика ведущихся трехсторонних — с участием представителей России, Украины и Комиссии ЕС — переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Меркель затронули вопрос разведения вооруженных сил в Донбассе, урегулирование ситуации на Украине, а также выполнение Минских договоренностей.
Контракт на транзит газа через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны ведут переговоры об условиях нового соглашения.
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