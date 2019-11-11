Песков назвал Путина последовательным сторонником ЗОЖ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Владимира Путина последовательным приверженцем здорового образа жизни, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что он является последовательным приверженцем здорового образа жизни», — сказал Песков. Он также добавил, что Путин делает прививки, чтобы избежать различных заболеваний. При этом пресс-секретарь отметил, что сейчас в мире осталось не очень много стран, перед посещением которых необходимо прививаться.

Ранее Путин во время встречи с представителями кабмина сообщил, что сделал прививку от гриппа, и предложил членам правительства и своей администрации последовать его примеру. Он также пошутил, что те, кто не делал прививку от гриппа и заболел, «совершили самострел», так как болезнь можно было предотвратить.

По данным Роспотребнадзора на конец октября, в России привито 30% от общей численности населения — около 43 млн человек.