В Петербурге суд приостановил работу столовой в «Ленте»

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность столовой сети магазинов «Лента» после того, как более 100 сотрудников ретейлера обратились за медицинской помощью с подозрением на отравление. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Согласно сообщению, постановление было вынесено 11 ноября в отношении столовой, расположенной в здании по адресу ул. Савушкина, 112, лит. Б.

Более того, суд привлек «Ленту» к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП России («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Таким образом, деятельность столовой будет приостановлена на 37 дней — до 10 декабря.

Сообщения о массовом отравлении сотрудников «Ленты» появились 5 ноября. Изначально речь шла о 60 пострадавших. Тогда Роспотребнадзор заявил о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой. Позднее число пострадавших превысило 100 человек.

Ретейлер заверил, что угрозы здоровью покупателей нет, поскольку в столовую не поставляются продукты, которые поступают в магазины «Ленты».