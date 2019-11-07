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Общество ,  
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Число сотрудников «Ленты» в Петербурге с отравлением превысило 100

Число сотрудников ретейлера «Лента» в Санкт-Петербурге, обратившихся за медицинской помощью с подозрением на отравление, превысило 100 человек. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

По состоянию на 7 ноября более 30 человек госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Состояние сотрудников сейчас оценивается как стабильное. Инцидент локализован в центральном офисе компании и не затрагивает ее магазины.

3 ноября представители «Лента» и региональное управление Роспотребнадзора начали проверку столовой в офисе компании. По итогам лабораторных исследований предположение, что причиной отравления стала курятина поставщика ООО «Серволюкс Восток», не подтвердилась. Источник инфекции до сих пор не установлен.

Компания также отмечает, что у всех сотрудников столовой офиса имелись медицинские книжки. После инцидента они прошли медицинский осмотр, 44 человека были направлены на дополнительное обследование.

Информация об отравлении нескольких десятков сотрудников «Ленты» появилась ранее 5 ноября. Изначально сообщалось о 60 пострадавших. В тот же день Роспотребнадзор сообщал о массовых нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой.

Теги: отравление, Роспотребнадзор, Петербург
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