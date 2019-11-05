Около 60 сотрудников «Ленты» пожаловались врачам на симптомы отравления

Около 60 сотрудников «Ленты» пожаловались врачам на симптомы отравления

Несколько десятков сотрудников ретейлера «Лента» обратились за помощью к врачам, по предварительным данным, причиной могло стать отравление в столовой компании, сообщает ТАСС.

«Нам известно об обращении 60 сотрудников центрального офиса «Ленты» к врачу с симптомами кишечной инфекции. Причина отравления выясняется», — заявила агентству официальный представитель ретейлера.

В компании заверили, что угрозы здоровью покупателей нет, так как в столовую компании поставляются не продукты, которые поступают в магазины «Ленты».

РБК направил запрос в пресс-службу «Ленты».