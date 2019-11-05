Общество , 05 ноя, 12:27
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Около 60 сотрудников «Ленты» пожаловались врачам на симптомы отравления
Несколько десятков сотрудников ретейлера «Лента» обратились за помощью к врачам, по предварительным данным, причиной могло стать отравление в столовой компании, сообщает ТАСС.
«Нам известно об обращении 60 сотрудников центрального офиса «Ленты» к врачу с симптомами кишечной инфекции. Причина отравления выясняется», — заявила агентству официальный представитель ретейлера.
В компании заверили, что угрозы здоровью покупателей нет, так как в столовую компании поставляются не продукты, которые поступают в магазины «Ленты».
РБК направил запрос в пресс-службу «Ленты».