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Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома. Об этом они написали в Instagram-аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк в Instagram».

«Мы очень признательны Андрею Разину... за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные «новости» вместо пугающих прогнозов и страшных «подробностей», — говорится в посте.

Близкие Заворотнюк также выразили недоумение из-за того, что Разин ссылается на некий осведомленный источник, а раньше заявлял, что вхож в семью актрисы. «Думаем, что когда это [выздоровление Заворотнюк] произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично», — пишут родные.

Ранее 10 ноября Разин заявил, что состояние 48-летней Заворотнюк улучшается. «Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше», — писал он на своей странице в Instagram.

Анастасия Заворотнюк — российская актриса и телеведущая. Широкую известность она получила благодаря главной роли в ситкоме «Моя прекрасная няня». В августе появилась информация, что у актрисы рак мозга. Родные Заворотнюк подтвердили информацию о заболевании только 15 октября, не уточнив диагноз.

Теги: Анастасия Заворотнюк, Андрей Разин
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