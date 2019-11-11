В Екатеринбурге произошел пожар в психбольнице

В Екатеринбурге произошел пожар в психбольнице

Утром 11 ноября в Екатеринбурге произошел пожар в Свердловской областной клинической психиатрической больнице, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 06:46 по местному времени (04:46 мск). На место происшествия были направлены 11 человек личного состава и четыре единицы техники.

Прибывшие пожарные обнаружили, что на первом этаже административного здания медицинского учреждения произошло короткое замыкание в проводке. Огонь распространился на площади в 0,5 кв. м.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в течение десяти минут с помощью огнетушителей. В результате происшествия никто не пострадал.

27 июня в Москве произошел пожар в пятиэтажном здании четвертой клинической больницы. По информации МЧС, возгорание площадью 10 кв. м случилось в чердачном перекрытии. Эвакуация здания не проводилась.