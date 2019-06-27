В Москве произошел пожар в четвертой клинической больнице

В Москве произошел пожар в четвертой клинической больнице

В Москве произошел пожар в здании, принадлежащем четвертой клинической больнице (Павловской). В пресс-службе МЧС сообщили РБК, что пострадавших при пожаре нет.

«На улице Павловская, 25, горело чердачное перекрытие, площадь возгорания 10 кв. м, эвакуация не проводилась, пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В сообщении на сайте МЧС уточняется, что возгорание произошло в пятиэтажном здании. В 14:44 пожар ликвидировали.

В конце апреля пожар произошел в городской больнице № 6 Ростова-на-Дону. Из-за возгорания пришлось эвакуировать 145 человек.