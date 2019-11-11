Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России

Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России. Об этом он сообщил в интервью ТСН.

По словам Загороднюка, у украинского ведомства «есть готовый ответ» на подобный сценарий развития событий. Министр также сообщил, что Киев продолжает сотрудничество с НАТО, отметив, что альянс поставляет на Украину оружие и технику, а также помогает с подготовкой бойцов.

Ранее глава украинского Минобороны заявил, что страна движется к отмене обязательного призыва в армию, назвав это решение позицией государства.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в оборонном ведомстве страны необходимо создать военную полицию. Глава Украины также поручил Минобороны до конца этого года внедрить соответствующую стандартам НАТО новую объединенную систему руководства и управления украинскими силами обороны.