Глава Минобороны Украины назвал конечную цель отмены призывной армии

Украина движется к отмене обязательного призыва в армию. Об этом сообщил глава Минобороны страны Андрей Загороднюк в интервью «ТСН.Тиждень».

«Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель — отменить призыв», — заявил министр, назвав это решение позицией государства. Загороднюк сообщил, что Украина движется к профессиональной армии, соответствующей стандартам НАТО. По словам главы украинского Минобороны, у каждого военнослужащего должна быть «четкая военная карьера», его права должны быть защищены.

«Чтобы мы могли конкурировать при отборе за лучших людей», — отметил Загороднюк. Помимо этого, глава украинского Минобороны назвал частью военных возможностей страны современную и качественную технику для военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания военной полиции в Минобороны страны. Украинский лидер также поручил Загороднюку до конца этого года внедрить соответствующую стандартам НАТО новую объединенную систему руководства и управления украинскими силами обороны.