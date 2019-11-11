Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России и Китая

Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России и Китая

Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России. Об этом говорится в публикации американского журнала The National Interest.

Автор публикации считает, что поставка американских субмарин класса Virginia Австралии способствовала бы усилению военной мощи Вашингтона и его союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению журналиста, этот шаг помог бы поддержать политику сдерживания Китая в этом регионе.

В статье также отмечается, что благодаря поставкам подводных лодок Австралия получит больше возможностей для патрулирования обширных территорий.

Ранее американский журнал Military Watch назвал «самым опасным военным кораблем» России атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который в 2021 году должен поступить на вооружение ВМФ России.