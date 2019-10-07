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Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО

Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО. Об этом сообщает американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower.

Как следует из публикации, арсенал России насчитывает порядка 22 тыс. танков. При этом европейские страны, входящие в НАТО, имеют в распоряжении 11 тыс. танков. Больше всего таких боевых машин находятся в распоряжении Турции (3,2 тыс. единиц).

Отмечается, что численность танков США вместе с Канадой достигает 18 тыс. единиц.

В середине сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил о потере превосходства НАТО над Россией. Он отметил, что руководители оборонных ведомств признали это и в мае утвердили новую стратегию НАТО. По его словам, стратегия определяет планы Североатлантического альянса и положение сил, представленные НАТО различными странами.

Весной текущего года замглавы МИД России Александр Грушко заявил об остановке военного и гражданского сотрудничества с НАТО. Дипломат выразил надежду на то, что военного конфликта между Россией и альянсом не будет.

Теги: танки, нато
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