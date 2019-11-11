Ляшко заявил о решении Киева прекратить закупать электроэнергию у России

Бывший депутат Верховной Рады Украины, глава «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что Киев принял политическое решение прекратить закупки российской электроэнергии. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Ляшко отметил, что вскоре станет известно о том, как решение будет реализовано на практике: за счет внесения изменений в законодательство, постановлением украинского правительства или каким-нибудь другим решение. Политик также заявил, что из-за «российской экспансии» на энергетический рынок Украины страна потеряла несколько миллиардов гривен.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев сообщил, что энергетический сектор украинской экономики подвергнется «сильному удару» из-за дешевого российского угля.

Украина импортировала электричество из-за дефицита собственного, однако в 2015 году отказалась от импорта, поскольку восполнила дефицит. В октябре этого года Россия возобновила поставки электричества в страну. Как сообщал источник РБК, вернуться к импорту Украину заставили проблемы с углем для ТЭС из-за ситуации на востоке страны.