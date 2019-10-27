Экономике Украины пообещали «сильный удар» из-за дешевого угля из России

Энергетический сектор украинской экономики подвергнется «сильному удару» из-за дешевого угля из России, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев в программе «Час с Тиграном Мартеросяном» в эфире телеканала «Наш».

Экс-депутат сообщил, что на Украине разрешили покупку угля и электроэнергии из России. Мураев назвал решение ударом для энергетической безопасности Украины, отметив, что, поскольку уголь в России добывают преимущественно карьерным способом, его себестоимость ниже. Таким образом, решение о его закупке «очень сильно ударит» по угольной и горнодобывающей отраслям страны.

По словам Мураева, около 50 тыс. шахтеров на Украине могут лишиться работы. Бывший депутат Рады также заявил, что в будущем Украина может сократить объемы выработки электроэнергии, что приведет к новым увольнениям.

Украина импортировала электричество из-за дефицита собственного, однако в 2015 году отказалась от импорта, поскольку восполнила дефицит. В октябре этого года Россия возобновила поставки электричества в страну. Как сообщал источник РБК, вернуться к импорту Украину заставили проблемы с углем для ТЭС из-за ситуации на востоке страны.