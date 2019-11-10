Шейнин предложил Галкину звание после слов о цензуре на телевидении

Ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин, над которым пошутил Максим Галкин, высмеивая цензуру на телевидении, предположил, что шоумен испытывает проблемы в карьере и «страдает», что не получил звания народного артиста. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Шейнина, Галкину не хватает реализации, после того как тот «совершил ошибку», уйдя с «Первого канала», где он был «королем», а вернувшись, обнаружил, «что трон уже занят». Именно поэтому он начал комментировать ту часть телевидения, в которой он хочет оказаться, добавил Шейнин.

«Мне передали, что у него еще одно страдание», — сказал Шейнин, заявив, что Галкин «страдает» из-за отсутствия звания народного артиста. «Может быть, уже дать ему народного?» — предложил телеведущий.

Ранее, выступая в Новосибирске, Максим Галкин пошутил над тем, как Шейнин не дает высказаться зарубежным экспертам. По его словам, российское телевидение не позволяет зрителям «обмозговать информацию» и «разжевывает ее», говоря, кто враг, а кто нет. Шоумен заключил, что хотя бы на концертах он может говорить, что хочет, поэтому и «не просит себе никаких званий».