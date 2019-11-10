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Познер ответил Галкину о засилье новостей об Украине на телевидении

На российском телевидении новости про Украину подаются в определенном виде, чтобы убедить зрителя в том, кто хорош и кто плох, что является бóльшей проблемой, чем их количество. Так телеведущий Владимир Познер прокомментировал РБК слова шоумена Максима Галкина о том, что на российском телевидении слишком много новостей про Украину.

«Другими словами, это пропаганда, а не информация. Цель же очевидна: чтобы создать, а затем управлять общественным мнением», — подчеркнул Познер.

Ранее Галкин во время своего выступления заявил о засилье новостей про Украину на российском телевидении.

Общество
Познер ответил на слова Галкина о цензуре на российском телевидении

«Меня все это так достало, я же не в Украине живу. Вы нам про нас расскажите! Такое впечатление, что у нас все наладилось, осталось только украинцам помочь», — отметил шоумен.

По его мнению, на телевидение «вернулись советские времена» и зрителям «не дают обмозговать» информацию, а «разжевывают» ее, говоря о том, кто враги, а кто нет.

Теги: новости РБК, Владимир Познер, Максим Галкин, телевидение, новости, Украина
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