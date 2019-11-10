Познер ответил на слова Галкина о цензуре на российском телевидении

Телеведущий и шоумен Максим Галкин «прав», когда сказал о том, что на российском телевидении есть цензура. Об этом изданию Ura.ru сообщил телеведущий Владимир Познер.

По мнению Познера, «так на всем нашем телевидении, не только на «Первом канале». «Нет такого канала, где, если говорят о политике, можно говорить все», — добавил он. Познер в разговоре также задался двумя вопросами: «Это, что, неожиданная для нас вещь?» и «Мы этого не знали?»

О цензуре на российском телевидении Галкин заявил во время своего выступления в Новосибирске. Фрагмент видео с концерта был опубликован на Youtube. По его словам, в эфире российского ТВ постоянно освещают события на Украине вместо российской повестки. «Нам все время рассказывают про Украину, меня все это так достало, я же не в Украине живу», — заявил он. «Вы нам про нас расскажите!», — сказал телеведущий.

Кроме того, Галкин отметил, что «советские времена вернулись в худшем смысле слова». Телеведущий пояснил, что зрителям не дают времени «обмозговать» информацию, а «разжевывают» ее. «Это враги, это туда, это сюда», — рассказал он. Телеведущий заключил, что хотя бы на концертах «можно говорить все, что хочешь» и поэтому он «не просит себе никаких званий».