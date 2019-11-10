В Одессе облили красной краской памятную доску маршалу Жукову

В Одессе памятную доску советскому маршалу Георгию Жукову залили краской. Об этом сообщила общественная организация «Всеукраинская люстрация Одесса» в Facebook.

На фотографии видно, как два человека держат баллончики с красной краской, а за ними — мемориал с Жуковым. На доске они написали слово «кат», что в переводе с украинского на русский означает «палач» или «мучитель».

Запись в facebook пользователя lustrathionodesa

«Ко Дню украинской речи и письменности написали коротенький диктант», — говорится в сообщении.

В конце октября в Одессе местные активисты демонтировали барельеф маршала Жукова со здания областного военкомата. В начале ноября жители города провели акцию «Реквием по Жукову», в ходе которой возложили цветы и зажгли лампадки у места демонтированного барельефа.