В Одессе провели акцию против демонтажа барельефа Жукову

В Одессе провели акцию против демонтажа барельефа Жукову

Жители Одессы провели акцию «Реквием по Жукову» против демонтажа барельефа советскому полководцу. Об этом сообщает местное издание «Таймер».

Мероприятие прошло на улице Канатной, рядом с местом, где ранее находился мемориал. Как передавал корреспондент издания Odessa.online, участники акции возложили цветы и зажгли лампадки у места демонтированного барельефа полководцу.

Барельеф со здания областного военкомата демонтировали 31 октября местные активисты.

Накануне УНН сообщал, что на месте барельефа, располагавшегося на фасаде здания областного военкомата, будет установлена мемориальная доска памяти военным, погибшим в Донбассе. По данным УНИАН, после демонтажа барельеф предложили передать на хранение в музей Южного оперативного командования.

В октябре в украинском городе Здолбунове неизвестные отбили голову у бюста советского партизана Николая Приходько. Позже городские власти решили передать бюст в районный музей.