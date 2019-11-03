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Захарова отреагировала на демонтаж памятника маршалу Жукову в Одессе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «зверьем» людей, которые пытались сжечь цветы у места, где демонтировали памятник маршалу Жукову в Одессе. Об этом она написала в Facebook.

Захарова опубликовала видео, как мужчина собрал в одну кучу цветы, свечи и плакаты, которые жители Одессы принесли к зданию, где раньше был барельеф советского полководца, и поджег их.

«Послушайте, как это зверьё, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, всё обосновало: «Это Украина. Нам не нужно героев советских», — написала Захарова.

Барельеф маршала Жукова со здания областного военкомата демонтировали местные активисты 31 октября.

По данным УНИАН, активисты предъявили документы от начальника квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны Украины, в которых говорилось, что отдел не имеет возражений против демонтажа барельефа.

Как сообщал УНН, на месте памятника планируют установить мемориальную доску памяти погибшим военным в Донбассе

В субботу, 2 ноября, жители Одессы провели акцию «Реквием по Жукову» на Канатной улице. Как сообщал корреспондент Odessa.online, участники акции возложили цветы и зажгли лампадки у места демонтированного барельефа полководцу.

Теги: Захарова, маршал Жуков, памятник
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