Захарова отреагировала на демонтаж памятника маршалу Жукову в Одессе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «зверьем» людей, которые пытались сжечь цветы у места, где демонтировали памятник маршалу Жукову в Одессе. Об этом она написала в Facebook.

Захарова опубликовала видео, как мужчина собрал в одну кучу цветы, свечи и плакаты, которые жители Одессы принесли к зданию, где раньше был барельеф советского полководца, и поджег их.

«Послушайте, как это зверьё, снимая на телефон женщину, которая попыталась вступиться за память Жукова, всё обосновало: «Это Украина. Нам не нужно героев советских», — написала Захарова.

Барельеф маршала Жукова со здания областного военкомата демонтировали местные активисты 31 октября.

По данным УНИАН, активисты предъявили документы от начальника квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны Украины, в которых говорилось, что отдел не имеет возражений против демонтажа барельефа.