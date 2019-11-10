Глава МИД Польши отреагировал на задержание националиста Мазура

Польские власти будут придерживаться международного права при рассмотрении дела задержанного по запросу России одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает телеканал«tvn24».

Чапутович объяснил, что решение о задержании принимала погранслужба, «которая не знает, какую роль играет человек, включенный в список Интерпола». Министр отметил, что Украина и Россия являются сторонами соглашения Интерпола, согласно которому погранслужба обязана задержать человека из списка.

Чапутович добавил, что польские консульские власти совместно с украинской стороной выясняют причины внесения Мазура в список Россией. По его словам, иногда стороны соглашения Интерпола злоупотребляют возможностью включения в список. Эти вопросы будут проанализированы и изучены, заключил он.

Игоря Мазура задержали 9 ноября на пограничном пункте Дорогуск в Польше. Он является сотрудником секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека. Ранее он был одним из лидеров запрещенной в России украинской националистической организации УНА-УНСО. В 2014 году СК России возбудил против него и ряда членов УНА-УНСО и «Правого сектора» (также запрещен в России) уголовное дело. Их заподозрили в создании или руководстве вооруженной бандой (ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ).