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Студенты СПбГУ рассказали о подозреваемом в убийстве преподавателе

Студенты профессора СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве девушки, рассказали РБК, что не замечали за преподавателем ничего необычного.

«Он вел себя как обычно, [ранее] инцидентов никаких не было. Мы надеемся, что это вброс», — заявила РБК студентка истфака СПбГУ Лия Фаррахова.

Еще одна студентка профессора на условиях анонимности сообщила РБК, что Соколов всегда был несколько импульсивным. «Но в принципе никаких настораживавших инцидентов не было. Мы все еще надеемся, что это был не он», — заявила она.

«Последний раз на паре в среду он вел себя как обычно — очень интересно рассказывал тему занятия. Олег Валерьевич всегда производил впечатление интеллигентного человека, выдающегося историка, болеющего своей профессией», — рассказал РБК пожелавший остаться анонимным студент преподавателя.

9 ноября в Петербурге задержали 63-летнего профессора СПбГУ Олега Соколова. Его выловили из реки Мойки с обморожением. В рюкзаке преподавателя обнаружили две отчлененные женские руки и травматический пистолет. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В вузе были шокированы произошедшим.

Теги: убийство, Петербург, СПбГУ, новости РБК
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