В администрации Эрдогана заявили о телефонном разговоре с Путиным

В администрации Эрдогана заявили о телефонном разговоре с Путиным

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого президента.

Лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с Сирией, и еще раз подтвердили приверженность меморандуму, который был подписан в Сочи 22 октября.

В Анкаре отметили, что кроме сирийской ситуации Путин и Эрдоган говорили о развитии двусторонних отношений России и Турции и увеличении торгового оборота между странами.

О подготовке телефонной беседы президентов сообщили в Кремле 7 ноября. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что турецкая сторона сделала запрос на переговоры. Тогда говорилось, что темой разговора станет исполнение меморандума по Сирии.

Встреча Путина и Эрдогана прошла в Сочи 22 октября. Лидеры разговаривали на тему урегулирования ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара проводила военную операцию против курдских вооруженных формирований «Источник мира».