В России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.

Участники соглашения договорились объединить усилия для создания технических компонентов, стимулирующих развитие решений в области искусственного интеллекта. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, создание альянса позволит поддержать развитие разработок в этой области.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин предположил, что эффект от внедрения искусственного интеллекта не будет значительным без соответствующей подготовки отраслей экономики и промышленности. При этом он указал, что, когда эффект будет достигнут, можно будет ставить вопросы и о четырехдневной рабочей неделе. Министр считает, что развитие искусственного интеллекта приведет к росту рабочих мест, а не к их сокращению.