Орешкин заявил о росте рабочих мест при помощи искусственного интеллекта

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что развитие искусственного интеллекта приведет к росту рабочих мест, а не к их сокращению. Об этом он заявил на форуме Artificial Intelligence Journey (AI Journey), сообщает корреспондент РБК.

По словам министра, учитывая демографическую ситуацию в стране, ИТ-технологии помогают двигаться вперед. «Потому что мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создает, — это рабочие места, на которые сложно найти людей», — сказал он.

В то же время Орешкин считает, что эффект от внедрения искусственного интеллекта не будет занчительным — для этого необходимо подготовить отрасли экономики и промышленности. Однако когда, уточнил министр, эффект будет достигнут, можно будет ставить вопросы о четырехдневной рабочей неделе и «равномерном распределении в обществе эффектов от технологий».

8 ноября Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера. Руководство банка рассчитывает, что устройство ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном интеллекте.

