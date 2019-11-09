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Вещи вокалиста The Prodigy продали почти за $450 тыс.

Вещи вокалиста британской группы Prodigy Кита Флинта, который покончил с собой в марте этого года, продали на аукционе Cheffins в Великобритании почти за 350 тыс. фунтов стерлингов (около $450 тыс.). Об этом сообщили организаторы в Twitter.

В Cheffins отметили, что выручка от аукциона превзошла «все ожидания», а интерес к вещам музыканта был «феноменальным». Согласно данным о результатах торов, на продажу выставили 168 лотов. Самым дорогим из них стал набор из трех статуэток «лунного человека», которые вручают победителям премии MTV Music Awards. Их продали за 16 тыс. фунтов стерлингов (около 20 тыс. долл.).

Кровать вокалиста Prodigy, дизайн которой частично разрабатывал музыкант, была продана за 8,5 тыс. фунтов (около 11 тыс. долл.)

В августе СМИ узнали о многомиллионной задолженности Флинта по невыплаченным кредитам и налоговым отчислениям. Сумма долгов составила около 7,3 млн фунтов стерлингов.


Кит Флинт был найден мертвым в собственном доме в марте этого года. Позднее The Prodigy объявила, что музыкант совершил самоубийство.

Общество
Кардиган Курта Кобейна продали за $334 тыс.

В конце октября на аукционе продали оливковый кардиган лидера американской рок-группы Nirvana Курта Кобейназа $334 тыс. В компании-организаторе торгов Julien's Auctions отмечали, что это самый дорогой свитер, когда-либо ушедший с молотка. Проданный кардиган Кобейн надел на выступление группы на MTV Unplugged в 1993 году.

Теги: The Prodigy, аукцион
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