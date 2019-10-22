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Моралес на фоне протестов стал лидером президентских выборов в Боливии
После подсчета более 95% голосов его результат составляет 46,4%. Отрыв от ближайшего конкурента — 9,3%

Действующий глава Боливии Эво Моралес лидирует в первом туре президентских выборов после подсчета 95,57% голосов, свидетельствуют данные местной избирательной комиссии.

Моралес набирает 46,4% голосов, его ближайший конкурент — 37,07%.

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: Боливия, выборы, президент
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