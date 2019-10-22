Лента новостей

Курс доллара на 22 октября USD ЦБ: 63,76 (-0,19)

Курс евро на 22 октября EUR ЦБ: 71,17 (+0,04)

Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России

Моралес на фоне протестов стал лидером президентских выборов в Боливии

В Северной Ирландии легализовали однополые браки и аборты

Горбачев назвал победителей в Холодной войне

СМИ сообщили о страховании добровольных пенсионных накоплений россиян

Оргкомитет представил логотип Олимпиады 2024 года

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Три человека погибли в результате ДТП в Воронежской области

NBC узнал о подготовке Пентагоном плана по выводу войск из Афганистана

Журнал France Football объявил имена номинантов на «Золотой мяч»

Постпредство России посоветовало НАТО приобрести учебники истории

СМИ назвали версию убийства депутата и ее семьи в Подмосковье

Глава NASA заявил о необходимости присутствия граждан США на МКС

На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди