Зеленский сравнил Украину с Apple и Армстронгом

Президент Украины на инвестфоруме в Мариуполе заверил, что «на смену самой темной ночи непременно придет рассвет», и озвучил планы по реформам

Владимир Зеленский (Фото: Ефрем Лукацкий / AP)

Украина не сможет добиться мира без стабильного роста своей экономики, заявил президент страны Владимир Зеленский на инвестфоруме «RE:THINK. Invest in Ukraine», проходящем в Мариуполе. По его словам, этот форум должен стать началом пути к решению задачи по увеличению темпов роста ВВП до 5–7% в год.

«Уныние или уничтожает окончательно, или делает сильнее. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы — Apple, который начинает свой путь в гараже, Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз (в 1996 году у знаменитого велосипедиста был обнаружен рак, однако он сумел победить болезнь и вернуться в спорт; впрочем, в 2012 году Армстронг был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишен всех спортивных титулов, полученных с 1998 года. — РБК). Но мы знаем, что на смену самой темной ночи непременно придет рассвет», — заявил Зеленский, трансляция выступления которого велась на странице офиса президента в Facebook.

Президент пообещал провести на Украине не «фасадную», но настоящую судебную реформу и тем самым справиться с коррупцией, а также создать для всех инвесторов равные и единые правила игры. По его словам, на форуме в Мариуполе уже присутствуют представители ряда крупных международных компаний, бизнес готов работать на Украине, верить в нее и увеличивать инвестиции.

Накануне, 28 октября, в ходе встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазилом Гудаком украинский лидер заявил, что запланированный на 2020 году прирост в экономике на 3,7% — это консервативный прогноз.

«У нас действительно очень большие ожидания. Мы хотим расти больше, чем запланировано», — сказал Зеленский, отметив, что привлечь инвестиции в инфраструктуру и способствовать созданию новых рабочих мест должны принятие Верховной радой закона о концессии, дерегуляционных законов и «разблокировка» приватизации государственных предприятий.