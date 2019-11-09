Помпео назвал достижение стабильности на Украине проектом США

Госсекретарь США Майк Помпео назвал достижение мира и стабильности на Украине проектом США. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Берлине.

«Это проект, над которым мы работаем», — сказал госсекретарь. По его словам, Вашингтон «очень привержен» проблеме достижения мира на Украине. Помпео напомнил, что президент США Дональд Трамп трижды направлял Киеву средства для защиты от «российской агрессии» в Донбассе.

«Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл — для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины», — заявил госсекретарь. Он отметил, что страна занимает четкую позицию по конфликту на востоке страны.

В 2016 году в США запустили государственную программу — Инициативу о поддержке безопасности Украины. Ее целью было укрепление флота и сухопутных войск страны. В общей сложности с 2014 года Киев получил от США военную помощь на сумму более $1 млрд.

В конце сентября Трамп заявил об отсрочке в выделении военной помощи Украине. Президент связывал это решение с сообщениями о коррупции в Киеве.

