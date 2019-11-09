Посольство России выразило протест Латвии после сноса памятника в Риге

Посольство России в Латвии направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом памятника советским подводникам в Риге. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова назвала демонтаж монумента варварством, отметив, что в случае, если он останется безнаказанным, этот инцидент «еще больше омрачит фон» отношений между Россией и Латвией. Официальный представитель МИД России напомнила, что из Латвии регулярно поступают сведения об осквернении памятников советским воинам, охарактеризовав их как подтверждение планов покончить с «советским мемориальным наследием».

Она также отметила, что демонтированный памятник подпадает под действие соглашения между двумя странами по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии. Согласно ст. 13 документа латвийские власти обязуются обеспечивать «уход, благоустройство и сохранность» расположенных в стране мемориальных сооружений.

1 ноября в Риге демонтировали памятник советским подводникам. В конце октября в столице Латвии осквернили монумент советским воинам-освободителям. Вандалы написали на нем белой краской слово «оккупанты».