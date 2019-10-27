В Риге осквернили памятник воинам-освободителям

В Латвии осквернили памятник советским воинам-освободителям: вандалы написали на нем белой краской слово «оккупанты», передает LETA. В российском посольстве в Риге осудили акт вандализма, назвав его «недопустимым» и «кощунственным».

«Такой вандализм — прямое следствие попыток переписать историю Второй мировой войны и представить героев, спасших Латвию от фашистского ига, в качестве «оккупантов», — заявили в дипмиссии. Российское посольство призвало латвийские власти найти виновных и защитить памятник от вандалов.

Депутат латвийского сейма Регина Лочмеле-Лунёва на своей странице в Facebook сообщила, что команда добровольцев уже привела мемориал в надлежащий вид.

Ранее, 25 октября, в Чехии вандалы за сутки осквернили два памятника красноармейцам, погибшим при освобождении страны от нацистов. В посольстве России в Праге назвали инциденты «трусливой выходкой» и отметили, что подобное поведение противоречит поведению в цивилизованном обществе.