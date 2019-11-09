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AFP сообщило об успешном восстановлении Денев после инсульта

Актриса Катрин Денев не потеряла моторные функции и успешно восстанавливается после госпитализации из-за инсульта. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в ее окружении.

«Она хорошо реагирует на лечение. Масштаб инсульта был действительно ограничен», — передает агентство. По информации источника, сейчас актриса отдыхает и проходит дополнительные обследования.

Денев госпитализировали из-за ишемического инсульта 6 ноября. По информации родственников, инсульт был незначительным и он обратимым. Телеканал BFM TV
сообщал, что госпитализация произошла на фоне напряженного графика Денев, которая снимается в фильме французского режиссера Эмманюэль Берко, премьера которого запланирована на 2020-й год. Актрису отвезли в одну из парижских больниц.

Общество
Катрин Денев госпитализировали из-за ишемического инсульта

Катрин Денев родилась 22 октября 1943 года в Париже. Широкую известность она получила после съемок в фильмах «Шербурские зонтики», «Танцующая в темноте», «8 женщин», «Отвращение» и другие. Актриса была награждена премией «Сезар» и получала Кубок Вольпи — главную награду Венецианского кинофестиваля. В 1981 году она записала первый сольный альбом.

Теги: Катрин Денев, инсульт, восстановление
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