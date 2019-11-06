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Le Parisien сообщила о госпитализации актрисы Катрин Денев

Французскую актрису Катрин Денев госпитализировали в Париже в ночь на 6 ноября, сообщила Le Parisien.

По информации газеты, актрису доставили в городскую больницу «в тяжелом состоянии». Отмечается, что потребовалось проведение «глубоких исследований».

Широкую известность Катрин Денев принес фильм «Шербурские зонтики», вышедший в 1964 году. Она также сыграла главную роль в триллере польско-французского режиссера Романа Полански «Отвращение». В 1981 году Денев выпустила свой сольный альбом Souviens-toi de m’oublier.

Материал дополняется 

Теги: Катрин Денев, госпитализация, актриса
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