Актрису Катрин Денев госпитализировали из-за ишемического инсульта, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на ее семью.

По словам родственников, инсульт был незначительным, и он обратим. «К счастью, у нее нет потери моторной функции, хотя ей, конечно, придется немного отдохнуть», — говорится в заявлении, сделанном от имени семьи агентом актрисы Клэр Блондель.

Телеканал BFM TV со ссылкой на окружение актрисы сообщал, что с Денев случился «удар усталости» из-за напряженного графика. Она снимается в фильме французского режиссера Эмманюэль Берко, который выйдет в 2020 году.

Газета Le Parisien писала, что 76-летнюю актрису госпитализировали в одну из больниц Парижа. Издание отмечало, что она находится в тяжелом состоянии, и ей потребовалось проведение тщательных исследований.