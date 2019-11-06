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Катрин Денев госпитализировали из-за ишемического инсульта

Актрису Катрин Денев госпитализировали из-за ишемического инсульта, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на ее семью.

По словам родственников, инсульт был незначительным, и он обратим. «К счастью, у нее нет потери моторной функции, хотя ей, конечно, придется немного отдохнуть», — говорится в заявлении, сделанном от имени семьи агентом актрисы Клэр Блондель.

Телеканал BFM TV со ссылкой на окружение актрисы сообщал, что с Денев случился «удар усталости» из-за напряженного графика. Она снимается в фильме французского режиссера Эмманюэль Берко, который выйдет в 2020 году.

Общество
Le Parisien сообщила о госпитализации актрисы Катрин Денев

Газета Le Parisien писала, что 76-летнюю актрису госпитализировали в одну из больниц Парижа. Издание отмечало, что она находится в тяжелом состоянии, и ей потребовалось проведение тщательных исследований.

Катрин Денев родилась 22 октября 1943 года в Париже. Наиболее известными фильмами, в которых она снималась, стали «Шербурские зонтики», «Танцующая в темноте», «8 женщин», «Отвращение» и другие. Актриса получила премию «Сезар» за лучшую женскую роль в фильме «Индокитай», а также главную награду Венецианского кинофестиваля — Кубок Вольпи за главную роль в картине «Вандомская лошадь». В 1981 году Денев выпустила свой первый сольный альбом.

Теги: Катрин Денев, госпитализация, инсульт
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Le Parisien сообщила о госпитализации актрисы Катрин Денев
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