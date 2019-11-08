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Кабмин не стал повышать пособие по безработице на 2020 год

Пособие по безработице в 2020 году останется на уровне этого года. Соответствующее постановление от 7 ноября за подписью председателя правительства Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.

Минимальная величина пособия по безработице составит 1500 руб., а максимальная — 8000 руб. При этом для граждан предпенсионного возраста предельный размер пособия составит 11 280 руб.

Увеличить пособие по безработице для предпенсионеров предложил президент Владимир Путин в августе 2018 года. Глава государства отметил, что на фоне пенсионной реформы жителей страны беспокоит возможность лишиться работы в предпенсионном возрасте и остаться без зарплаты и пенсии на несколько лет. До этого пособие для предпенсионеров составляло 4,9 тыс. руб.

В апреле 2018 года Минтруд предложил поднять пособие по безработице до уровня прожиточного минимума — 11,2 тыс. руб. По мнению экспертов, это приведет к росту официальной безработицы и актуализации статистики. Вместе с тем предлагалось сократить период выплат пособий. В итоге в 2019 году размер пособия был увеличен почти в два раза.

Теги: пособие по безработице, Правительство
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Путин предложил повысить пособие по безработице для предпенсионеров
Общество
Минтруд предложил поднять пособие по безработице до прожиточного минимума
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