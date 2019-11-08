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Борисов заявил о стопроцентной готовности России к ракетному удару

Россия защищена от ракетных ударов на всех направлениях. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на открытии памятника конструктору Владиславу Репину, передает телеканал «Звезда».

«Восстановлено 100% информационного поля системы предупреждения. У нас нет неприкрытых направлений», — заявил он.

Таким образом Борисов отреагировал на недавний материал журнала Foreign Policy о потенциальном ракетном ударе США по Крыму в случае захвата Россией Прибалтики. В статье о возможной войне двух государств говорится, что Россия может воздержаться от запланированных атак, опасаясь потерь в других своих регионах.

На публикацию журнала отреагировали в Совете Федерации. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что у России нет никаких планов по захвату Прибалтики, назвав подобное предположение бредом. Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков назвал войну с США глупостью.

Теги: ракетный удар, оборона, Юрий Борисов
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