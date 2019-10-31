СМИ назвали условие удара США по Крыму

В случае захвата Россией Прибалтики США могут нанести удар по российским войскам в Крыму или Сирии, пишет журнал Foreign Policy в материале о месте США в возможной войне сверхдержав.

Издание пояснило, что Россия воздержится от атаки или откажется от своей первоначальной цели из-за угрозы своих потерь в других регионах.

Так, по мнению авторов статьи, США могут проиграть ее из-за создания Россией и Китаем сети ракет, радаров, систем радиоэлектронной борьбы, чтобы ослабить и потенциально заблокировать возможность американских сил действовать в западной части Тихого океана и Восточной Европе в своих интересах и интересах партнеров.

В то же время Соединенные Штаты могут нанести серьезный ущерб Китаю или России в других регионах. Так, в случае нападения Китая на Тайвань Вашингтон может наложить торговое эмбарго или нанести удары по базе Китая в Джибути и другим военным объектами в таких местах, как Пакистан, Камбоджа и Шри-Ланка.