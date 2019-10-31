В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Никаких планов по захвату Прибалтики у России нет, не было и никогда не будет, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Эту информацию иначе как бредом я назвать не могу», — сказал он. «Если бы Россия думала о захвате Прибалтики, она бы не отпускала прибалтийские страны после распада Советского Союза», — сказал Джабаров.

Так сенатор отреагировал на просьбу прокомментировать материал американского журнала Foreign Policy, где говорилось о том, что США могут нанести удар по российским войскам в Крыму или Сирии, если Москва решил захватить Прибалтику.

Сенатор также добавил, что Крым — российская территория, которую государство будет защищать. Джабаров выразил уверенность, что «разжигается эта болтовня специально», так как отношения США и России переходят в новое более перспективное русло.

Армия США не будет начинать военные действия против России и наносить удары по ее инфраструктуре в Крыму, согласен член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. «США не нанесут удар по России и не начнут войну с Россией. Это глупости какие-то», — сказал Цеков РБК.