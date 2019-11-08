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Регионы пояснили свой отказ заключать соглашения с Минстроем

В администрациях Пермского края и Санкт-Петербурга пояснили РБК, почему до сих пор не заключили с Минстроем соглашения о реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Днем 8 ноября замглавы министерства Никита Стасишин на заседании проектного комитета по нацпроекту «Жилье и городская среда» заявил, что пять регионов отказались заключать соглашения в рамках нацпроекта, поскольку не согласны с установленными там показателями ввода жилья. Кроме Петербурга и Пермского края среди отказавшихся — республика Крым, Астраханская область и Еврейская автономная область. Вице-премьер Виталий Мутко пообещал спустить показатели нацпроекта в регионы, как госплан в советские времена, если губернаторы не смогут обосновать необходимость корректировки. Совещания с губернаторами по этому вопросу Мутко распорядился провести в течение недели.

В пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко заявили, что объемы ввода жилья, указанные в нацпроекте, значительно превышают аналогичные показатели регионального проекта жилого строительства. «В федеральном проекте «Жилье» предусмотрен общий ввод жилья в Санкт-Петербурге за период 2019–2024 годов в объеме 27,477 тыс. кв.м. За этот же период в региональном проекте установлен ввод жилья в объеме 21,9 тыс. кв.м», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе минстроя Пермского края тоже настаивают на корректировке. «С нашей стороны было направлено предложение в Минстрой о корректировке первой трехлетки, 2019–2021 годов, для того чтобы планомерно перейти к приросту вводимого жилья в регионе», — рассказали в региональном минстрое, сообщив, что ждут ответа на это предложение от федерального министерства.

В пресс-службе края также сказали, что итоговые показали ввода жилья за шесть лет в регионе остаются неизменны. Пермский край, как указано в нацпроекте, должен будет ввести с 2019 по 2024 год около 8 млн кв.м жилья. «Для достижения этого показателя мы предлагаем более плавный график наращения вводимых квадратных метров, учитывая серьезные законодательные изменения на строительном рынке за последние два года», — пояснили в пресс-службе.

Нацпроект «Жилье и городская среда» предусматривает наращивание темпов жилого строительства каждый год. В 2024 году, согласно показателям нацпроекта, в России должны построить 120 млн кв. м. Подписав соглашение в рамках нацпроекта, руководители субъектов берут на себя личную ответственность за исполнение значащихся в нем показателей.

Теги: Недвижимость, Виталий Мутко, Пермский край
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