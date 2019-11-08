Мутко пообещал «спустить» нормативы нацпроекта «Жилье» в пять регионов

Руководители пяти регионов, в том числе Петербурга и Крыма, отказались подписывать с Минстроем соглашение в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Вице-премьер по строительству назначил встречи с главами этих субъектов

Минстрой до сих пор не подписал соглашения о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с руководителями всех регионов, сообщил заместитель министра Никита Стасишин на заседании проектного комитета по нацпроекту, состоявшемся 8 ноября (заявление прозвучало на трансляции открытой части заседания).

Стасишин уточнил, что соглашение не подписали главы Астраханской области и Еврейской автономной области, Пермского края, Республики Крым и Санкт-Петербурга. «Эти пять субъектов отказались заключать соглашения, поскольку не согласны с установленными показателями по вводу жилья», — заявил Стасишин. Руководители регионов настаивают на их уменьшении.

Всего в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в России должны построить 120 млн кв. м жилья, в этот показатель входят как многоквартирные дома, так и индивидуальные жилые дома. Подписав нацпроект, руководители субъектов берут на себя личную ответственность за исполнение значащихся в нем показателей. В частности, уровень доступности жилья входит в перечень 15 критериев эффективности, по которым президент Владимир Путин распорядился оценивать губернаторов. Например, в 2024 году в Петербурге должны быть построены почти 5,4 млн кв. м, что превышает целевой показатель для Москвы (5,2 млн кв. м).

В Крыму, где за 2018 год было введено 775 тыс. кв. м жилья, в 2024 году по нацпроекту нужно будет построить почти 1,3 млн кв. м жилья, Астраханская область должна нарастить ввод жилья в 2,2 раза — до 732 тыс. кв. м, Еврейская автономная область и Пермский край — в 1,5 раза, до 1,35 млн кв. м и 1,7 млн кв. м соответственно.

Вице-премьер Виталий Мутко в ответ на заявление Стасишина распорядился в течение недели провести встречи с главами всех пяти регионов. По словам Мутко, нужно совместно с Минэкономразвития еще раз проверить все цифры, рассмотреть потребность каждого региона в жилье, изучить стратегии развития. «Сядем и с каждым субъектом разберемся, почему не подписано соглашение, какова аргументация. И дальше, если вы считаете, что вы правы, надо принимать решение и утверждать эти цифры», — заявил Мутко. Он отметил, что если руководители регионов не смогут обосновать пересмотр показателей, то нужно спустить их сверху, как госплан.