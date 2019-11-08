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Мутко пообещал «спустить» нормативы нацпроекта «Жилье» в пять регионов
Руководители пяти регионов, в том числе Петербурга и Крыма, отказались подписывать с Минстроем соглашение в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Вице-премьер по строительству назначил встречи с главами этих субъектов

Минстрой до сих пор не подписал соглашения о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с руководителями всех регионов, сообщил заместитель министра Никита Стасишин на заседании проектного комитета по нацпроекту, состоявшемся 8 ноября (заявление прозвучало на трансляции открытой части заседания).

Стасишин уточнил, что соглашение не подписали главы Астраханской области и Еврейской автономной области, Пермского края, Республики Крым и Санкт-Петербурга. «Эти пять субъектов отказались заключать соглашения, поскольку не согласны с установленными показателями по вводу жилья», — заявил Стасишин. Руководители регионов настаивают на их уменьшении.

Всего в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в России должны построить 120 млн кв. м жилья, в этот показатель входят как многоквартирные дома, так и индивидуальные жилые дома. Подписав нацпроект, руководители субъектов берут на себя личную ответственность за исполнение значащихся в нем показателей. В частности, уровень доступности жилья входит в перечень 15 критериев эффективности, по которым президент Владимир Путин распорядился оценивать губернаторов. Например, в 2024 году в Петербурге должны быть построены почти 5,4 млн кв. м, что превышает целевой показатель для Москвы (5,2 млн кв. м).

В Крыму, где за 2018 год было введено 775 тыс. кв. м жилья, в 2024 году по нацпроекту нужно будет построить почти 1,3 млн кв. м жилья, Астраханская область должна нарастить ввод жилья в 2,2 раза — до 732 тыс. кв. м, Еврейская автономная область и Пермский край — в 1,5 раза, до 1,35 млн кв. м и 1,7 млн кв. м соответственно.

Вице-премьер Виталий Мутко в ответ на заявление Стасишина распорядился в течение недели провести встречи с главами всех пяти регионов. По словам Мутко, нужно совместно с Минэкономразвития еще раз проверить все цифры, рассмотреть потребность каждого региона в жилье, изучить стратегии развития. «Сядем и с каждым субъектом разберемся, почему не подписано соглашение, какова аргументация. И дальше, если вы считаете, что вы правы, надо принимать решение и утверждать эти цифры», — заявил Мутко. Он отметил, что если руководители регионов не смогут обосновать пересмотр показателей, то нужно спустить их сверху, как госплан.

Без подписанных соглашений будет невозможно подвести итоги нацпроекта за 2019 год, отметил Мутко. Оценка реализации нацпроекта за этот год пройдет в апреле 2020 года, уточнил вице-премьер.

О том, что пять регионов не заключили соглашения с федеральными властями, глава Минстроя Владимир Якушев заявил еще в марте, отметив, что заключить соглашения нужно в ближайшее время.

РБК направил запросы в администрацию Крыма, губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину и вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Линченко, а также в пресс-службы администраций Еврейской автономной области и Пермского края.

Автор: Надежда Федорова
При участии: Елизавета Антонова, Евгения Кузнецова
Теги: жилая недвижимость, нацпроекты, Виталий Мутко, Минстрой
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