СМИ сообщили кодовое обозначение НАТО для Су-57

НАТО присвоила российскому истребителю Су-57 кодовое обозначение Felon («преступник»), сообщает журнал Scramble Magazine на своей странице в Facebook.

Издание отмечает, что во время разработки истребитель имел кодовое обозначение Frazor, однако с начала серийного производства оно было изменено на Felon.

Су-57 был разработан Объединенным конструкторским бюро им. П.О.Сухого. Он может нести вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — земля» и обладает малой заметностью. В Минобороны заявляли, что самолет оснащен новейшими средствами поражения и по своим характеристикам превосходит западные аналоги.

Серийное производство истребителей пятого поколения началось в 2019 году. Годом ранее Су-57 проходили испытание в Сирии. Минобороны заключило госконтракты на поставку 76 таких самолетов до 2028 года. Россия рассматривает возможность поставки Су-57 в Турцию. Их приобретением также заинтересовалась Мьянма.