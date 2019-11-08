В Иране заявили о сбитом на юго-западе страны иностранном беспилотнике

В Иране заявили о сбитом на юго-западе страны иностранном беспилотнике

Иранская армия сбила неизвестный беспилотник в районе портового города Махшахр на юго-западе страны. Об этом сообщает информационное агентство ISNA.

Перехват дрона был осуществлен силами противовоздушной обороны рано утром в пятницу, 8 ноября. Местные жители сообщали, что слышали звук взрыва.

Позже командующий Силами воздушной обороны иранской армии генерал-майор Алиреза Сабахи Фард подтвердил, что в небе над Махшахром действительно был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

«Это был решительный ответ на вторжение иностранного государства в наше воздушное пространство», — сказал Фард. Какому именно государству принадлежал дрон, он не уточнил. Также командующий сообщил, что беспилотник не достиг своей цели.

В сентябре главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран будет сбивать все нарушающие воздушное пространство страны беспилотники. Он добавил, что Иран обладает одними из лучших в мире комплексов для перехвата дронов.