В детсаду в Нарьян-Маре после убийства ребенка решили сделать ремонт

Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний ребенок, власти планируют отремонтировать и переименовать, чтобы избавить от напоминаний о трагедии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные власти.

«Переименование детского сада [находится] на стадии обсуждения с родителями», — подтвердили РБК в пресс-службе департамента образования Ненецкого автономного округа. В пресс-службе добавили, что посещение группы, где произошло убийство, закрыто до конца 2019 года. 16 детей из нее были по желанию родителей переведены в другой детский сад, еще четверо сменили группу в самом детсаду «Сказка».

Ранее, 5 ноября, стало известно, что руководитель департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Лина Гущина подала в отставку. Охранник детского сада находится под арестом.

Убийство случилось 31 октября. Вооруженный ножом преступник прошел в здание во время тихого часа. Мужчину задержали, он находился в состоянии опьянения. До нападения он находился под наблюдением врача психиатра-нарколога в связи с зависимостью от алкоголя. Мужчина заявил следователям, что убил ребенка из-за некоего заклинания, о котором он прочитал в книге. Свою вину он признал.