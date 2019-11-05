Глава ненецкого департамента образования уволилась после ЧП в Нарьян-Маре

Руководитель департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Лина Гущина подала в отставку, ее прошение принял глава региона Александр Цыбульский. Об этом говорится в сообщении региональной администрации.

«Заявление должностного лица поступило в адрес главы региона сегодня, после чего Александр Цыбульский поручил управлению государственной гражданской службы и кадров аппарата региональной Администрации оформить соответствующее распоряжение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе региона отметили, что это произошло после инцидента в детском саду в Нарьян-Маре, куда с ножом проник мужчина и убил шестилетнего мальчика.

Нападение произошло 31 октября. Вооруженный преступник прошел в здание во время тихого часа. Мужчину задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения. До нападения он находился под наблюдением врача психиатра-нарколога в связи с зависимостью от алкоголя. Мужчина заявил следователям, что убил ребенка из-за некоего заклинания, о котором он прочитал в книге.