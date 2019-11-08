Минобороны опровергло гибель раненого при стрельбе в Забайкалье военного

Информация о том, что один из двух военнослужащих, получивших ранения при стрельбе в Забайкалье, скончался в больнице, не соответствует действительности, говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны.

«В настоящее время состояние обоих военнослужащих стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», — заявили в военном ведомстве.

Ранее 8 ноября телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что число погибших при стрельбе в Забайкалье выросло до девяти, однако позже этот материал удалили.

Материал дополняется.