Общество , 08 ноя, 14:47
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Минобороны опровергло гибель раненого при стрельбе в Забайкалье военного
Информация о том, что один из двух военнослужащих, получивших ранения при стрельбе в Забайкалье, скончался в больнице, не соответствует действительности, говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны.
«В настоящее время состояние обоих военнослужащих стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», — заявили в военном ведомстве.
Ранее 8 ноября телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что число погибших при стрельбе в Забайкалье выросло до девяти, однако позже этот материал удалили.
Материал дополняется.