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Перевозчик предупредил о задержках с оформлением билетов на поезда в Крым

Оформление билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым может производиться с задержкой из-за большого количества заказов. Об этом РБК сообщил представитель перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», оператора данных направлений.

«В связи с большим количеством запросов по покупке билетов в Крым на сайте grandtrain.ru время оформления проездных документов может быть увеличено. Специалисты компании работают над решением этой проблемы», — сказал представитель перевозчика.

Общество
Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым

Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября. Как ранее РБК сообщили в «Гранд Сервис Экспресс», стоимость купейного билета из Москвы в Симферополь составит 2966 руб., в вагоне СВ — 9552 руб. Плацкарт из Санкт-Петербурга в Севастополь обойдется в 3,5 тыс. руб., купе — в 3,9 тыс. руб. Цена билетов будет устанавливаться динамически: она будет меняться в зависимости от спроса, сезона и ряда других факторов.

Первый поезд из Петербурга в Крым отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря. Продолжительность поездок составит 43 и 33 часа соответственно.

Теги: Крым, билеты на поезд
Материалы по теме
Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга
Общество
Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым
Общество
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